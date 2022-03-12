İstanbul'da etkili olan ve bu akşam şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinde de iptaller artıyor. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndaki 357 seferi iptal edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise bugün planlanan 50 uçuş yapılamayacak.

Böylelikle THY'nin iptal edilen sefer sayısı 407'ye yükseldi.