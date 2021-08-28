Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 19:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da nakliye kamyonu devrildi: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Kula ilçesinde nakliye kamyonunun devrilmesi sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Kula-Alaşehir yolu Kanurca Mahallesi mevkisinde Ö.D'nin kullandığı nakliye kamyonu, iddiaya göre frenlerinin tutmaması nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü Ö.D. ve kamyondaki aynı aileden R.C, A.C., M.C., D.C., N.C. ve S.B. yaralandı. Yaralılar, Kula ve Alaşehir devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralılardan R.C. ile N.C'nin hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.
Ailenin, Konya'dan İzmir'in Kiraz ilçesine taşındıkları ve nakliye kamyonundaki eşyalarıyla yeni adreslerine seyahat ettikleri öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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