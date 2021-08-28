İl dışından tatil amacıyla Üzümlü köyüne gelen amca çocukları Ömer ve Cevdet Baltacı, iki gün önce piknik amacıyla köylerinden ayrıldı.

Akşam evlerine gelmeyen Ömer ve Cevdet Baltacı'nın yakınları, çevrede yaptıkları aramaya rağmen bulamayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Yürütülen arama çalışma sonucu Ömer ve Cevdet Baltacı'nın aracı Yaylacı mevkisinde yaklaşık 200 metrelik uçurumda, cansız bedenleri ise aracın 100 metre kadar uzağında bulundu.

Ömer ve Cevdet Baltacı'nın cansız bedenleri jandarma, itfaiye ve yakınları tarafından uçurumdan çıkarıldı.

Cenazeler, otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.