Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, yasak sahada avlanan çok sayıda tekne olduğu bilgisi üzerine bölgeye bir bot yönlendirildiği bildirildi.

Yaklaşma manevraları sırasında Sahil Güvenlik botu ile yaklaşık 5 metrelik bir tekne çarpıştı

Su alarak batan teknedeki 5 kişi Sahil Güvenlik ve çevredeki diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.