Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 16:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Batan tekneden 5 balıkçı yaralı kurtuldu
[Fotoğraf: İHA]
İzmir Körfezi'nde Sahil Güvenlik botuyla çarpışan tekne su alarak battı. Teknedeki 5 kişi kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, yasak sahada avlanan çok sayıda tekne olduğu bilgisi üzerine bölgeye bir bot yönlendirildiği bildirildi.
Yaklaşma manevraları sırasında Sahil Güvenlik botu ile yaklaşık 5 metrelik bir tekne çarpıştı
Su alarak batan teknedeki 5 kişi Sahil Güvenlik ve çevredeki diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik İzmir
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