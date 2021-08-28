İzmir'den Aydın istikametine giden Emre Söylemez idaresindeki 10 CEK 93 plakalı otomobile 75. Yıl Selatin Tüneli girişinde arkasından gelen Murat A'nın kullandığı 35 AE 2020 plakalı kamyon çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin söndürdüğü otomobilde bulunan Hüseyin, Fatma, Minel Söylemez ve Emir Gezici hayatını kaybetti.

Sağlık ekiplerince İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü Söylemez'in hayati tehlikesi bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Yaralı kamyon sürücüsü tedavi altında

Yaralı kamyon sürücüsü ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından araçtan çıkarılan cesetler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın, ailenin Adnan Menderes Üniversitesinde okuyan kızları Minel'i Balıkesir'den Aydın'a götürürken gerçekleştiği öğrenildi.

Öte yandan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobilin tünele girmeden önce henüz belirlenemeyen nedenle durduğunu, bu sırada arkadan gelen kamyonun otomobile çarpıp tünel girişine kadar sürüklediğini ve otomobilin alev aldığını belirledi.