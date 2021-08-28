Manavgat'ın Karaöz Mahallesi'nde yangından etkilenen evlerinin sağlam kalan bir göz odasında yaşamaya başlayan 80 yaşındaki İbrahim Deniz ve 70 yaşındaki yatalak eşi Ayşe Deniz'in durumunu gören Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yeni ev yapılması talimatının ardından hasar tespit çalışmalarının sonlandırılmasıyla temeli atılan evin yapımı tamamlandı.

Tek katlı, yöresel mimariye uygun inşa edilen evde yangına dayanıklı malzeme kullanıldı. Yatağa bağımlı yaşayan Ayşe Deniz'in durumu da düşünülerek 140 metrekare kullanım alanına projelendirilen evin bitirilmesi yaşlı çifti duygulandırdı.

Meyve ağaçları, çim ekimi gibi peyzaj çalışmaları da yapılan evin önünde, çiftin ekim yapabilmesine olanak sağlayacak küçük bir bahçe de oluşturuldu.

"Devletim bir gün sonra geldi"

İbrahim Deniz, yangından bir gün sonra Bakan Kurum'un geldiğini ve evin yapılması talimatını verdiğini söyledi.

Bakan Kurum'u oğlu gibi görüp sevdiğini ifade eden Deniz, en büyük isteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni evinde ağırlamak ve kendisine çay ikram etmek olduğunu dile getirdi.

Deniz, "Kim bu 'Devlet gelmedi' diyenler? Devletim bir gün sonra geldi. Yangından bir gün sonra geldiler buraya. Devlet burada. En iyisini de yaptılar." diye konuştu.

Ayşe Deniz de kendilerine yardım edenlere minnettar olduğunu dile getirdi. Yeni evini çok beğendiğini söyleyen Ayşe Deniz, artık rahat edebileceğini ifade etti.

Deniz, "Allah razı olsun devletimizden, milletimizden, Bakanımızdan. Hepsi sağ olsun." dedi.

Bakan Kurum hemen talimat vermişti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manavgat'taki orman yangınından etkilenen Karaöz Mahallesi'nde 3 Ağustos'ta incelemelerde bulunmuş, evleri yanan Deniz çiftiyle bir süre sohbet etmişti. Deniz çiftinin yaşamlarını bir bölümü hasar gören odada sürdüğünü fark eden Kurum, kendilerine başka bir yere yerleştirilmeleri teklifinde bulunmuş ancak çift bunu kabul etmemişti. Bunun üzerine Kurum, hasar tespit çalışmaları biter bitmez ilk olarak Deniz çiftinin evinin yapılması talimatını vermişti.

Mahalledeki hasar tespit çalışmalarının hemen ardından çiftin yeni evinin temeli atılmıştı.

İbrahim Deniz, alevlerin evlerine yaklaşması üzerine kendisini arkada bırakmasını isteyen felçli eşini sürükleyerek de olsa kapının önüne çıkarmayı başardığını, bu sırada evinin önünden geçen kişiden de önce hayat arkadaşını kurtarmasını istediği anları anlatmıştı.

Felçli eşiyle birlikte ölmeyi göze alan İbrahim Deniz, çocuklarının olmadığını ifade ederek, "Murat Kurum bizim oğlumuz oldu" sözleriyle duygulandırmıştı.