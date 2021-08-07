Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manavgat'taki yangında zarar gören yerler böyle görüntülendi
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.
Antalya Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan ve dün kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Beydiğin Mahallesi'nde yangında zarar gören alanlar ise havadan görüntülendi.
Görüntülerde, yangının geniş bir alanda etkili olması dikkati çekiyor.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
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