Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de makilik alanda yangın kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.
Balıklıova mevkisinde, İzmir-Karaburun yolu yakınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeden dumanlar çıktığını gören ekipler itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
Bir helikopter ve çok sayıda arazöz ile müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Etiketler: İzmir Orman Yangını
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