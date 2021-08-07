Balıklıova mevkisinde, İzmir-Karaburun yolu yakınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden dumanlar çıktığını gören ekipler itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

[Fotoğraf: AA]

Bir helikopter ve çok sayıda arazöz ile müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.