Sivas'tan Malatya yönüne giden, 22018 sefer sayılı 4 Eylül Mavi Treni'nin makinistleri, Akgedik ile Ulugüney istasyonları arasında, Hekimhan ilçesine 20 kilometre mesafede güzergahları üzerindeki ormanlık alanda ağaçların tutuştuğunu fark etti.

[Fotoğraf: DHA]

Treni durdurup, yangına müdahale ettiler

Makinistlerden Raşit Ağzıtemiz, telsizden istasyon amirliğine bilgi vererek, orman yangınına müdahale edeceklerini belirtip, treni durdurdu.

Diğer makinist Halil İbrahim Karacan ise lokomotifte bulunan yangın söndürme tüpünü alarak, yeni başlayan ve küçük alanı etkilediği görülen yangına hemen müdahale etti.

[Fotoğraf: DHA]

Daha sonra sefere devam edildi

Yangın söndürme tüpü bitince kalan kısımlara diğer tren görevlileri müdahale ederek, alevleri söndürdü. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Söndürme çalışması sonrası trenle sefere devam edildi.