Makinistler treni durdurup orman yangınını söndürdü
4 Eylül Mavi Treni'nin makinistleri, Sivas'tan Malatya yönüne giderken güzergahları üzerindeki ormanlık alanda ağaçların yandığını gördü. Makinistler, treni durdurup tüplerle müdahale ederek alevleri söndürdü.
Sivas'tan Malatya yönüne giden, 22018 sefer sayılı 4 Eylül Mavi Treni'nin makinistleri, Akgedik ile Ulugüney istasyonları arasında, Hekimhan ilçesine 20 kilometre mesafede güzergahları üzerindeki ormanlık alanda ağaçların tutuştuğunu fark etti.
Treni durdurup, yangına müdahale ettiler
Makinistlerden Raşit Ağzıtemiz, telsizden istasyon amirliğine bilgi vererek, orman yangınına müdahale edeceklerini belirtip, treni durdurdu.
Diğer makinist Halil İbrahim Karacan ise lokomotifte bulunan yangın söndürme tüpünü alarak, yeni başlayan ve küçük alanı etkilediği görülen yangına hemen müdahale etti.
Daha sonra sefere devam edildi
Yangın söndürme tüpü bitince kalan kısımlara diğer tren görevlileri müdahale ederek, alevleri söndürdü. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Söndürme çalışması sonrası trenle sefere devam edildi.