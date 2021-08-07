Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'deki afetlerde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Rize'de şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Rize'de 14 Temmuz'da sel ve heyelan meydana gelmişti. Rize'de sel ve heyelanlarda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Merkeze bağlı Muradiye beldesinde sel sularına kapılan Batuhan Delihasan ve Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyündeki heyelan sonucu kaybolan Halil Arıcı'yı arama çalışmaları 25 gündür sürüyor.
Birçok noktada aranıyorlar
Batuhan Delihasan ve Halil Arıcı'yı arama çalışmalarına 34'ü dalgıç 206 personelin yanı sıra 1 de kadavra köpeği katılıyor. AFAD koordinesinde 11 iş makinesi dere içerisinde arama yapıyor.
Ayrıca 35'i sahil güvenlik olmak üzere JAK ve deniz polislerinin yer aldığı toplam 70 kişilik ekip de çalışmalarını denizde sürdürüyor.
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