Yangın bölgesinde günlerdir fedakarlıkla süren amansız bir mücadele var. Alevlerin sönmesi, ekiplerin yükünü hafifletmek için binlerce kişi sahada. Milas'a gönüllü giden Bulut çifti de o kahramanlardan. Sağlıkçı olan aile, aldıkları bebek haberine rağmen bölgede hayat kurtarmayı sürdürüyor.

Acil tıp teknisyeni Fatma ve Faruk Bulut, yangınların ilk gününde gönüllü olarak Düzce'den Muğla Milas'a gitti.

Sağlıkçı Faruk Bulut, "Burada insanların yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla. Ben eşimle birlikte geldim. Birlikte gelme kararı aldık. Birbirimizden güç alıyoruz." diyerek duygularını dile getirdi.

Yaşlı kadını sırtlarında taşıdılar

Sağlıkçı çift, Akçakaya Mahallesi'nde tahliye kararının ardından yürüme güçlüğü çeken 85 yaşındaki Ayşe Yılmaz'ı da sırtlarında taşımışlardı. Bölgedeki fedakarlığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyahesabında paylaşmıştı.

Milas’ın Akçakaya köyünün tedbiren tahliyesine karar verilince, köyde yaşayan ve yürümekte güçlük çeken Ayşe nine, ekiplerimiz tarafından evinden alınarak güvenli bölgeye ulaştırıldı. pic.twitter.com/Y4qB2ylC7D — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 5, 2021

Sağlıkçı Fatma Bulut, olayı şu sözlerle anlattı;

"Dağın yamacındaydı evi. Transit ambulanslarımızın ulaşamayacağı bir yerdeydi. Arazi ambulansımızla biz gittik. Teyzemizi oradan aldık, yürüyemiyordu teyzemiz. Oradan bayırdan aldık güvenli alana taşıdık. Dilerim ki bir daha böyle bir afeti yaşamayız."

Alevlerin içinde müjdeli haber

Alevlerle mücadele sürerken, Bulut çifti bir bebek haberi aldı.

Fatma Bulut, "Çok heyecanlandım, çok güzel bir haber aldık bu afetin içerisinde. Bir an olsun bırakmak istemedim burayı. Terk edipte gitmek istemedim." dedi.

Sağlıkçı çift, bölgede ekip arkadaşlarıyla birlikte yaraları sarmaya devam ediyor.