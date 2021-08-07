Muğla'da yangın uçağı su almaya çalışırken, bir jet ski uçağın önüne fırlamış ve tehlike dolu anlar yaşanmıştı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili 'kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi' suçundan soruşturma başlattı.

Uçak uzun süre kalkış yapamadı

Olay, Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi önlerinde meydana gelmişti. Bir yangın söndürme uçağı denizden su almak için alçaldığı sırada jet skisi ile eğlenen bir kişi uçağın önüne fırlamış ve motorlarını durduran uçak uzun süre kalkış yapamamıştı.

Büyük tepkiye neden oldu

Çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntüler ise büyük tepkiye neden olmuştu.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada "Bodrum'da orman yangınlarında görevli uçağı denizden su almak için alçaldığı sırada su aracıyla denizde dolaşan kişinin zaman kaybına uğrattığına ilişkin haberler üzerine 'kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi' suçundan soruşturma başlatılmıştır." denildi.