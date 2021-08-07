Yangın söndürme uçağını engelleyen kişiye soruşturma
Bodrum'da denizden su almak için manevra yapan yangın söndürme uçağını jet ski ile engelleyen kişi hakkında soruşturma açıldı.
Muğla'da yangın uçağı su almaya çalışırken, bir jet ski uçağın önüne fırlamış ve tehlike dolu anlar yaşanmıştı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili 'kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi' suçundan soruşturma başlattı.
Uçak uzun süre kalkış yapamadı
Olay, Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi önlerinde meydana gelmişti. Bir yangın söndürme uçağı denizden su almak için alçaldığı sırada jet skisi ile eğlenen bir kişi uçağın önüne fırlamış ve motorlarını durduran uçak uzun süre kalkış yapamamıştı.
Büyük tepkiye neden oldu
Çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntüler ise büyük tepkiye neden olmuştu.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada "Bodrum'da orman yangınlarında görevli uçağı denizden su almak için alçaldığı sırada su aracıyla denizde dolaşan kişinin zaman kaybına uğrattığına ilişkin haberler üzerine 'kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi' suçundan soruşturma başlatılmıştır." denildi.
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