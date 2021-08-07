Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 12:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şile ve Beykoz'da denize girmek yasaklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şile ve Beykoz Kaymakamlığı, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle iki ilçenin sahillerinde gün boyu denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Şile ve Beykoz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamalarda, ilçelerin meteorolojik hava deniz tahmin raporlarına göre, bugün rüzgarın şiddetli eseceği, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı belirtildi.
Açıklamalarda, yarın rüzgarın kuzey (yıldız) ve kuzeydoğudan (poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağının tahmin edildiği aktarıldı.
Buna göre, Şile ve Beykoz'da 7 Ağustos Cumartesi saat 12.00 itibarıyla gün boyu denizlere girmek yasaklandı.
Pazar günü için ise deniz durumuna göre tekrar değerlendirme yapılacak.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
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