Şile ve Beykoz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamalarda, ilçelerin meteorolojik hava deniz tahmin raporlarına göre, bugün rüzgarın şiddetli eseceği, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı belirtildi.

Açıklamalarda, yarın rüzgarın kuzey (yıldız) ve kuzeydoğudan (poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Buna göre, Şile ve Beykoz'da 7 Ağustos Cumartesi saat 12.00 itibarıyla gün boyu denizlere girmek yasaklandı.

Pazar günü için ise deniz durumuna göre tekrar değerlendirme yapılacak.