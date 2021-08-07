Marmaris'te çıkan yangınlara müdahale eden itfaiye erlerinin tek isteği, yeşil vatandaki ateş çemberinin etkisini bir an önce yitirmesi. Günlerdir devam eden orman yangınlarının sona ermesi için cesurca çalışıyorlar. Bir dal daha yanmasın diye, canları pahasına kendilerini tehlikeye atıyorlar.

İtfaiye erleri yangına koşarak giden isimsin kahramanlar, evlerinden günlerdir uzaktalar. Onların evi de yurdu da günlerdir ormanlar oldu. Daha fazla ağaç yok olmasın diye canla başla çalışıyorlar.

Kiminin gözüne günlerdir uyku girmedi. Kimi çocuğunu, kimi sevdiğini özledi. Ama hepsi de hasretini bir kenara bıraktı. Balıkesir'den giden de var. Afyon'dan ya da İstanbul'dan giden de. 40 dereceyi aşan sıcaklıkta, zorlu şartlarda özveriyle çalıştılar.

TRT Haber'e konuşan Türkiye'nen ateş savaşçıları, duygularını şöyle dile getirdiler;

"Yaşadıklarımız unutulacak bir durum değil"

Recep Temel: "Bu bir haftada yaşadıklarımız gerçekten unutulacak bir durum değil. Neticede bir doğa burada yok oluyor. Biz bunu kurtarmak için mücadele veriyoruz. Burada çalışan itfaiye emekçileri gerçekten canla başla 7/24 belki bir saat günde belki iki saat dinlenerek vakit bulabilirse o şekilde çalışıyorlar."

"Biz görev adamıyız"

Hüsnü Bozdağ: "Her ne pahasına olursa olsun, gerekirse ölmeye bile razıyız. Yeter ki görev başında ölelim. Biz görev adamıyız. Bir canlıyı kurtarmak bizim içimizde çok büyük bir sevinç oluyor."

"Kanımızın son damlasına kadar buradayız"

Emin Yıldız: "9 aylık bir oğlum var. Tabii özlüyoruz. şimdi evdekiler de merak ediyorlar. Onlarla da görüşemiyoruz. Özelem var, Balıkesir'den geldik. Kanımızın son damlasına kadar buradayız."

"Doğamızın yok olmasına müsaade etmeyeceğiz"

İbrahim Delioğlu: "Doğamızın yok olmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz, mücadele edeceğiz. Çok hüzün içindeyiz, geleceğimiz için artık daha fazla ölmemesi için son gayretimizle özverimizle çalışacağız."

Haber: Sabahnur Sayılgan

Kamera: Aykut Olgun