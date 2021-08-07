Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınını kontrol altına alınması için çalışma devam ediyor.

Rüzgarın etkisiyle Akçaova Mahallesi'ne ulaşan ve dün öğle saatlerinde Gökbel Dağı'na sıçrayan yangına, gece boyunca karadan müdahale sürdü.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, havadan 5 helikopter de destek verdi.

200 asker desteğe geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları için Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev tarafından görevlendirilen askerler, Çine’de süren yangına müdahale için otobüslerle bölgeye geldi.

200 asker, Orman İşletme Müdürlüğü görevlileriyle yangın bölgesine gidip alevlere müdahale edecek.