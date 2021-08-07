Türkiye 28 Temmuz'dan beri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Şu ana kadar 223 yangından 217'si kontrol altına alınırken, 6'sı ise sürüyor.

İstanbul'da orman yangınları ile mücadele ederken, yapılan uyarılar da karşılık buldu. Hafta sonu yoğunluk yaşanan Belgrad Ormanı'nda sakinliğin hakim olduğu göründü.

[Fotoğraf: DHA]

"Ateş yakmıyoruz, mangal yakmıyoruz"

Eşiyle Belgrad Ormanı'na piknik yapmaya gelen Serdar Bayraktar, "Devletimizin tabi ki ülkemizde meydana gelen yangın felaketleri nedeniyle önlemler, tedbirler almasını normal karşılıyorum. Pandemi yasakları yeni kalktığında buraya gelmiştim. Giriş kapısından buraya trafik nedeniyle bir buçuk saate anca gelebilmiştim. Eşimle beraber geldim piknik yapıyoruz. Tabi ki ateş yakmıyoruz, mangal yakmıyoruz" dedi.

"Bir kıvılcım binlerce kare hektarı kül ediyor"

Aydın Kutlu ise, "Aslında burada hafta sonları çok piknik yapan oluyor, çok ateş yakılıyor. Çok duman ve isin içinde kalıyoruz. Aslında mangal yakmanın yasaklanması bir şekilde iyi oldu. Bir kıvılcım binlerce kare hektarı kül ediyor. Yani böyle olmasını istemiyoruz. İnsanlarımızın biraz duyarlı olmasını istiyoruz. Çevreyi temiz kullanmasını istiyoruz" diye konuştu.