Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Anne Aynur Panay,

Oğlu Emrah için eylem yapan anne Aynur Panay, oğluna teslim ol çağrısı yaparak şunları kaydetti;

"HDP, PKK oğlumu kandırıp dağa götürdü. HDP'den oğlumu istiyorum. Bu acıyı 10 yıldır çekiyorum. Oğluma, kokusuna hasretim. Mücadelemize devam edeceğim. Çocuğumu almadan buradan gitmiyorum. Sesimi duyuyorsan gel Emrah. Seni burada bekliyorum. Gel, devletimize teslim ol."

"Biz de bu mutluluğu yaşamak istiyoruz"

Kız kardeşi Aysel için eylem yapan Savaş Turan da 7 yıldır kardeşinden ayrı olduklarını belirtti.

Turan, "HDP kardeşimi götürdü, kardeşimi onlardan istiyorum. Allah hakkımızı bırakmasın. Çok acı çekiyoruz. Bu mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Kararlıyız, kardeşimi almadan buradan gitmeyiz. Eylem yapan çok sayıda aile evladına kavuştu. Biz de bu mutluluğu yaşamak istiyoruz. Aysel, seni dört gözle bekliyoruz. Beni duyuyor, görüyorsan dön artık. Gel devletimize sığın." diye konuştu.