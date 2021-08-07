Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Orta Karadeniz’de kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz’de yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanakların kuvvetini artırması bekleniyor.
Çorum, Amasya, Tokat ve Giresun çevrelerinde aralıklarla kuvvetli yağışlar bekleniyor. Samsun çevreleri, Ordu ile Giresun’un batı kesimlerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışların olacağı tahmin ediliyor.
Sel ve su baskını uyarısı
Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
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