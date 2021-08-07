Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz’de yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanakların kuvvetini artırması bekleniyor.

Çorum, Amasya, Tokat ve Giresun çevrelerinde aralıklarla kuvvetli yağışlar bekleniyor. Samsun çevreleri, Ordu ile Giresun’un batı kesimlerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışların olacağı tahmin ediliyor.

Sel ve su baskını uyarısı

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.