Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da 52 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da metruk bir evde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 52 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettiği iddiasıyla Afganistan uyruklu bir kişi gözaltına alındı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Akşemsettin Mahallesinde metruk bir evde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyrukluların kaldığı evi takibe aldı.
Evde organizatör tarafından kötü koşullarda muhafaza edilen 52 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda sırasında kaçmaya çalışan sığınmacılar, polis ekiplerince yakalandı.
Göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettiği iddiasıyla Afganistan uyruklu bir kişi gözaltına alınarak emniyette götürüldü.
Kimlik tespiti için spor salonuna götürülen göçmenlerin işlemlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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