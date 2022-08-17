Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 12:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Manisa’da motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Salihli’nin Dombaylı Mahallesi istikametinden, Taytan Mahallesi istikametine giden 49 yaşındaki A.G. yönetimindeki motosiklet ile 59 yaşındaki Ramazan Dalkılıç idaresindeki motosiklet mahalle içerinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 2 motosiklet sürücüsü ile 8 yaşındaki Alparslan D. yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.
Salihli’deki ilk tedavisinin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edilen sürücülerden Ramazan Dalkılıç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden 3 çocuk babası Ramazan Dalkılıç’ın Taytan Zümrüt Cami imamı olduğu ve yaklaşık 15 yıldır görev yaptığı öğrenildi.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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