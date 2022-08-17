Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da drift yapan kişiye 9 bin 125 lira ceza
[Fotograf: İHA]
Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi, sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentte bir otomobilin trafiği tehlikeye düşürecek şekilde dirft yapmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Polis ekipleri, sürücünün Hurşit K. olduğunu tespit etti.
Polis merkezine götürülen Hurşit K'ye, 9 bin 125 lira ceza uygulanarak, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
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