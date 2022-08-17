Bolu Valiliği, Yedigöller Milli Parkı'nda hafta sonları ve resmi tatillerde 112 Acil Sağlık Hizmeti verilmeye başlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bolu Yedigöller Milli Parkı'nı ziyaret eden misafirlerimizin olası sağlık sorunlarıyla karşılaşması durumunda hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla Milli Park içerisinde hafta sonları ve resmi tatillerde 112 Acil Sağlık Hizmeti verilmeye başlanmıştır."

Yedigöller Milli Parkı, Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunuyor.