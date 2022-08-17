Denizli’nin Honaz ve Kale ilçesinde M.D., A.B. ve S.Ç.’nin motorunun, son olarak T.G.’nin park halindeki aracının camının kırılarak oto teybinin çalınması ardından gelen ihbarlar sonrası ekipler harekete geçti.

Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Kale ve Honaz ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda 3 kişinin kimliği tespit edildi.

3 şüpheli saklandıkları yerde yakalandı

Olayı gerçekleştiren M.A.Y., M.A. ve P.C., isimli kişilerinin olduğu tespit edilmesi ardından operasyon başlatıldı.

Operasyonda 3 şüpheli saklandıkları yerde kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin çaldığı 2 motosiklet ise park halindeyken bulundu.

Sevk edildikleri adli makamlarca P.C. tutuklanırken, M.A. ve M.A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle 4 faili meçhul olay JASAT tarafından aydınlatıldı.