Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 12:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da düğünde yaktığı meşalenin patladığı anlar kamerada
İstanbul Bağcılar'da düğünde halay çekilirken, bir davetlinin yaktığı meşale elinde patladı. Çevreye saçılan kıvılcımlar, davetlinin vücudunda yanıklar oluşmasına neden oldu. O anlar kameraya yansıdı.
Yıldıztepe Mahallesi'nde 14 Ağustos Pazar günü sokak arasında yapılan düğünde halay çekilirken, bir davetli meşale yaktı.
Meşalenin patlaması nedeniyle çevreye saçılan kıvılcımlar, davetlinin kollarında ve kulağında, zurnacının da sırtında yanıklar oluşmasına neden oldu.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Etiketler: Cep Telefonu İstanbul
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