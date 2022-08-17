Yıldıztepe Mahallesi'nde 14 Ağustos Pazar günü sokak arasında yapılan düğünde halay çekilirken, bir davetli meşale yaktı.

Meşalenin patlaması nedeniyle çevreye saçılan kıvılcımlar, davetlinin kollarında ve kulağında, zurnacının da sırtında yanıklar oluşmasına neden oldu.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.