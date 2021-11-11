Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 02:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
İlçedeki özel bir bakımevine personel taşıyan, M.Y'nin kullandığı minibüs ile M.K. idaresindeki otomobil, Saruhanlı-Gölmarmara yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sürücülerden M.K. olay yerinde, M.Y. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
Yol bir süre ulaşıma kapandı
Minibüste yaralanan 5 yolcu, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik, bir süre sonra kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
Son Haberler
- 03:45
- 03:27
- 02:53
- 02:08
- 01:34
Sıradaki Haber
Sağanağa aldırış etmeden saygı duruşuna geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz