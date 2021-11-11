Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karaman'daki Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin, köyden yola çıktıktan kısa süre sonra doğum sancıları başlayan anne için harekete geçtiklerini söyledi.

Koca, “Ekibimiz anne adayına ulaşıp doğumu ambulansta gerçekleştirdi. Bir erkek bebek, biraz aceleci. Anne oğul hastanede ve iyiler” dedi.

Karaman’daki Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerimiz, bugün, doğum sancıları köyden yola çıktıktan kısa bir süre sonra başlayan anne adayı için harekete geçti. Ekibimiz anne adayına ulaşıp doğumu ambulansta gerçekleştirdi. BİR ERKEK BEBEK! BİRAZ ACELECİ. Anne oğul hastanede ve iyiler. pic.twitter.com/G82zMUS8d7