Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 23:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nişanlısından etkilenen İngiliz Müslüman oldu
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da nişanlısından etkilenen İngiliz Gary Edward, Müslüman olarak Ahmet adını aldı.
Serik Müftüğünde düzenlenen merasimde, Müftü İbrahim Keser tarafından Gary Edward'a İslam dini, iman esasları, Müslüman olmanın gereklilikleri anlatıldı ve temel dini bilgiler verildi.
Anlatılanlara inandığını ve kabul ettiğini söyleyen Edward, daha sonra kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Gary Edward, Ahmet ismini aldı.
Merasim sonunda Müftü Keser, Edward'a ihtida belgesiyle İngilizce Kuran meali ve Temel Dini Bilgiler kitabı hediye etti.
Merasimde Edward'ın nişanlısı Filiz Müge Ocak da hazır bulundu.
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