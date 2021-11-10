Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 22:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
KYK ışıklarıyla "Ata" yazdılar
[Fotoğraf: İHA]
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla, Karabük'te öğrenci yurdunun ışıklarıyla "Ata" ve "09.05" yazılı koreografi oluşturuldu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla anılıyor.
Karabük'te Soğuksu Mahallesi'nde hizmete açılacak olan 1004 kişilik öğrenci yurdunun ışıkları Atatürk için yandı.
Yurt ışıklarıyla “Ata” ve "09.05" yazılı koreografi oluşturuldu.
Etiketler: Karabük Mustafa Kemal Atatürk
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