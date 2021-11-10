Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 22:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen 75 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Seferihisar, Foça ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 75 düzensiz göçmen kurtarıldı.
9 Kasım'da Seferihisar açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot arızalandı. Motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik bot ekipleri sevk edildi. Lastik bottaki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Foça ilçesi açıklarında lastik botla Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 23 ve Dikili ilçesi açıklarında da 32 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Yabancı uyruklu 75 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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