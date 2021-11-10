Pamukkale'ye gelen yabancı bir turist, travertenlerde gezdiği sırada yerde çift başlı kaplumbağa yavrusunu fark etti. Turist, durumu görevlilere bildirdi.

Pamukkale Üniversitesi'ne teslim edilen kaplumbağa, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

"Siyam ikizi"

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale, kaplumbağaların 2-3 aylık ve kara kaplumbağası olduğunu söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Yapışık haldeki kaplumbağayı bir süre inceledik. Yakından baktığımızda bu türün siyam ikizi olduğunu da görebiliyoruz. Biraz daha detaylı bakınca mide kısmından başlamak üzere sindirim sisteminin tek bir açıkla dışarıya çıktığını görüyoruz. Aynı şekilde arka bacaklarda tek bir bireye aitmiş gibi görünüyor. Böyle bir türün doğada yaşaması çok zor. Biz de bu siyam ikizi kaplumbağaları laboratuvarımızda yaşatmaya çalışacağız, umarım başarılı oluruz."