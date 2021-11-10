D-100 kara yolunda seyreden Mahir Çetin yönetimindeki servis minibüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Dumanı fark eden sürücü, araçtan inerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.



Polis çevrede önlem alırken, araçtaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.





"Yazık oldu arabaya"

Seyir halindeyken aracından duman çıkması üzerine sağ şeride geçtiğini söyleyen Çetin, ''Araba boştu, personeli bırakıp dönüyordum. İçeri duman gelmeye başladı ama ateşi görmemiştim. Kapıyı açınca ateşi gördüm. Yangın söndürücüyü çıkarttık ama söndüremedik. Yazık oldu arabaya" dedi.

Öte yandan, araç yangını ve itfaiyenin müdahalesi nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.



Trafik akışı, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.