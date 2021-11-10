Karabağlar Sanayi Sitesi 4041 Sokakta Ali Rıza Durna'ya ait hurda malzemelerin bulunduğu dükkan, Oğuzhan Durna tarafından lastik ve plastik malzemelerle ateşe verildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Kullanılamaz hale gelen dükkana giren ekipler, Ali Rıza Durna'nın cansız bedenini buldu.

Savcının incelemesinin ardından Durna'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

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3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, bir kişinin elindeki plastik malzemeleri ve lastiği yaktıktan sonra hurda deposuna atarak kundakladığını tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren polis, şüpheli olarak K.D., S.D., S.D. ve Oğuzhan Durna'yı gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Oğuzhan Durna tutuklanıp cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Durna'nın, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu, olay anında da uyuşturucu etkisinde olduğu öğrenildi.