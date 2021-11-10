Şanlıurfa'dan Diyarbakır istikametine seyir halinde olan Barış Şahin yönetimindeki 34 EDY 860 plakalı hafif ticari araç, dönel kavşaktan kontrolsüz çıkan 34 LZ 4204 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç refüje çıkarak işaret direklerine çarptı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 6 kişiyi hastaneye götürdü. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.