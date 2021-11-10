Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 21:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov arasındaki telefon görüşmesinde güncel güvenlik konuları ele alındı.
Etiketler: Genelkurmay Rusya
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