Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 22:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta cenaze aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta cenaze aracının devrilmesi sonucunda aracın sürücüsü öldü, yaralanan yedek şoför hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'dan Sivas'a cenaze taşıyan Yüksel Mustafa Tunçel yönetimindeki 34 DOS 829 plakalı cenaze nakil aracı, D-200 karayolu Akdağmadeni ilçesine bağlı Melikli köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan yedek şoför Emin Öztürk yaralandı.
Yaralı,112 sağlık ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Yozgat
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