Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), orkestra şefi Kıvanç Tepe'nin, Fahir Atakoğlu'nun "Live in İstanbul" albümünde yer alan eserlerden yola çıkarak müziklerini düzenlediği konseri Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

Koro sanatçısı Eda Bingöl Gürkan'ın solistliğini yaptığı konserin rejisini Şahan Gürkan üstlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün hikayesinin anlatıcı eşliğinde sunulacağı konserde, piyanist Onur Ermez ve ney sanatçısı Ercan Irmak konuk solist olarak yer aldı.

Leyla Ceren Koç ve Şahan Gürkan'ın anlatıcı olarak katılacağı konserde, Ali Murat Erengül "Mustafa Kemal", İpek İncekaş da "Zübeyde Hanım" rolünde yer aldı.

Koro şefinin Raushan Baigulakova, başkemancının Dilara Tanrıverdi Doğan olduğu konser, sanatseverlerce beğeniyle takip edildi.