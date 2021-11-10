Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 23:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karabük'te trafik kazası: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada, D.G. kontrolündeki otomobil, Safranbolu istikametine giden A.G. idaresindeki araca çarptı.
Kazada İ.G., B.G., L.D. ve S.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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