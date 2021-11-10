Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada, D.G. kontrolündeki otomobil, Safranbolu istikametine giden A.G. idaresindeki araca çarptı.

Kazada İ.G., B.G., L.D. ve S.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.