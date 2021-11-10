Abdulkadir S. yönetimindeki 44 ACT 895 plakalı servis minibüsü, Volkan P. yönetimindeki 44 FK 772 plakalı yolcu otobüsü ve Mehmet Ö. idaresindeki 44 AJ 620 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri Abdulkadir S. ile Volkan P. ve araçlarda bulunan Taner K., Dilek Ç., Gültekin A., Gökhan O. yaralandı.

Yaralılar, sıkıştığı araçlardan çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Abdulkadir S.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Diğer yaralıların ise sağlık durumu iyi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.