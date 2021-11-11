Baki Tatlı yönetimindeki çift katlı İETT otobüsü, Balmumcu'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmıştı.

21 Nisan'da yaşanan kazada, 31 yaşındaki yolcu Sevgi Yamaç Yalçın yaşamını yitirdi.

Otobüs şoförü hakkında 22,5 yıl hapis istendi

Kazaya ilişkin İstanbul'da görülen davada savcı mütalaasını verdi.

Otobüs şoförü Baki Tatlı'nın 22,5 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianamede, Tatlı'nın Balmumcu Tüneli girişinde yaptığı kaza sırasında cep telefonuyla ilgilendiğine, 30 kilometre hızla girmesi gereken tünele 61 kilometre hızla girdiğine yer verilmişti.

Kaza anı kamerada

Bariyerlerin ok gibi saplandığı otobüsteki bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri de otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.