Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 08:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Beşiktaş'taki otobüs kazası davası: Şoförün 22,5 yıl hapsi istendi
[Fotoğraf: TRT Haber]
İstanbul Beşiktaş'ta İETT otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili savcı mütalaasını verdi. Otobüs şoförü hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.
Baki Tatlı yönetimindeki çift katlı İETT otobüsü, Balmumcu'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmıştı.
21 Nisan'da yaşanan kazada, 31 yaşındaki yolcu Sevgi Yamaç Yalçın yaşamını yitirdi.
Otobüs şoförü hakkında 22,5 yıl hapis istendi
Kazaya ilişkin İstanbul'da görülen davada savcı mütalaasını verdi.
Otobüs şoförü Baki Tatlı'nın 22,5 yıla kadar hapsi talep edildi.
İddianamede, Tatlı'nın Balmumcu Tüneli girişinde yaptığı kaza sırasında cep telefonuyla ilgilendiğine, 30 kilometre hızla girmesi gereken tünele 61 kilometre hızla girdiğine yer verilmişti.
Kaza anı kamerada
Bariyerlerin ok gibi saplandığı otobüsteki bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri de otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: İETT İstanbul Trafik Kazası
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