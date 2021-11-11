Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 00:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sağanağa aldırış etmeden saygı duruşuna geçti
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri'de 4. sınıf öğrencisi Alperen Kürşat, saat 9'u 5 geçe sağanağa aldırmadan duyduğu siren sesiyle saygı duruşuna geçti.
Melikgazi ilçesinde bulunan bir okulda, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinliği sağanak nedeniyle okulun içinde düzenlendi.
Saat 9'u 5 geçe öğrenciler çalan siren ile beraber saygı duruşuna geçerken, etkinliğe geç kalan 4’üncü sınıf öğrencisi Alperen Kürşat siren sesini okulun bahçesinde duydu.
Yağışa aldırış etmeden yaklaşık 3 dakika boyunca saygı duruşunda bulunan Kürşat’ın görüntüleri, görenleri duygulandırdı.
Sirenin çalmasıyla beraber saygı duruşuna geçen Alperen’in, İstiklal Marşı’nı okunduğu anlar kameralara yansıdı.
Etiketler: 10 Kasım Kayseri Mustafa Kemal Atatürk
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