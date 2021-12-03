Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 01:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da kamyonet şarampole devrildi: 3 yaralı
Manisa'nın Demirci ilçesinde, kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
İbrahim Battal yönetimindeki 45 PC 450 plakalı kamyonet, Demirci-Salihli kara yolu Yeşildere mevkiinde şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan Müberra (11), Ayşe (14) ve Ümmü Gülsüm Battal'ı (41) ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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