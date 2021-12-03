Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 01:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Darbettikleri yaşlı adamın tabancası ve parasını gasp ettiler
Kırıkkale'de, emekli bekçinin evine zorla giren 5 kişi, yaşlı adamı darbederek kurusıkı tabancasını ve bir miktar parasını çaldı.
Alınan bilgiye göre, Yuva Mahallesi 2543. Sokak'taki müstakil evinde yaşayan emekli bekçi Fevzi Şahin'in evine zorla giren 5 kişi, sopalarla yaşlı adamı darbetti.
Şüpheliler daha sonra Şahin'in kurusıkı tabancası ile bir miktar parasını alarak kaçtı.
Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Başına ve vücudunun birçok yerine aldığı darbelerle yaralanan Şahin, sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
3 kişi gözaltına alındı
Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, A.M. ve B.Z. ile ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı.
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