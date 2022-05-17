Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 06:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da kaldırıma çıkan otomobil 5 ağacı devirdi
Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki trafik kazasında kaldırıma çıkan otomobil 5 ağacı devirerek durabildi.
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Seçkin Akın’ın kullandığı otomobil aynı yöne seyir halinde olan Akın Uysal idaresindeki otomobile arkadan çarptı.
Kontrolden çıkan Seçkin Akın’ın kullandığı otomobil kaldırımı aşarak 5 ağacı devirerek durdu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken, araçlarda hasar meydana geldi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol otomobillerin ve devrilen ağaçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.
Etiketler: Manisa Trafik Trafik Kazası
Son Haberler
- 08:16
- 08:08
- 08:12
- 07:51
- 07:34
Sıradaki Haber
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz