İstanbul'da sosyal medyada ikamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkartılabileceği şeklinde açıklamalarda bulunduğu belirlenen bir danışmanlık şirketi ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

16 Mayıs'ta şirketin Esenyurt ilçesindeki adresine gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu M.T.T. gözaltına alındı.

Yapılan aramada, 2 adet geçici koruma belgesi, para makbuzları, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 950 lira ve 2 bin 55 dolar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

M.T.T. ile ilgili "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan tahkikat başlatılırken, zanlı sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Danışmanlık şirketi adı altında kullanılan işyeri de ruhsatsız faaliyetten dolayı zabıta görevlilerince mühürlendi.