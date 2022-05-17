Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 00:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da yerel kuvvetli sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji, Konya'da gece saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağını duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23.00-02.00 saatleri arasında başta güney kesimleri olmak üzere Konya çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.
Etiketler: Hava Durumu Konya Sağanak Yağış
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