Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 23:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arızalanan aracını kontrol etmek için inen şoföre tır çarptı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde arızalanan tırını kontrol etmek için aşağı inen sürücü, aynı yönde ilerleyen başka bir tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde seyreden İ.A. yönetimindeki tır, Sipahiler mevkiinde arızalandı.
Aracı emniyet şeridine çektikten sonra aşağı inen İ.A.'ya aynı yönde ilerleyen G.Ş. idaresindeki tır çarptı.
Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü İ.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
İ.A.'nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer sürücü G.Ş. gözaltına alındı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası Kuzey Marmara Otoyolu
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