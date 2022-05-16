Leylekpınar Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanının alarmını duyan bekçiler harekete geçti.

İş yerinin caddeye bakan tarafında bir olumsuzluk olmadığını gören bekçiler, kuyumcu dükkanının arka bitişiğindeki kullanılmayan iş yerinin kapısının açık olduğunu fark etti.

Ekipler, kuyumcu dükkanıyla bağlantılı olan duvara delik açıldığını belirledi.

Kuyumcu dükkanında inceleme yapan ekipler, vitrinde bulunan 900 bin lira değerindeki 110 altın yüzük ve 50 altın künyenin çalındığını tespit etti.

Güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, kuyumcuya giren hırsızın, 20 saniyede altınları çaldığını ve alarmın çalmasıyla kaçtığını kayıtlara geçirdi.