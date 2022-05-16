Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 22:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
20 saniyede 900 bin liralık altın çalındı
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da bir hırsız, duvarı delerek girdiği kuyumcudan 20 saniyede 900 bin lira değerinde 110 altın yüzük ve 50 altın künye çaldı.
Leylekpınar Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanının alarmını duyan bekçiler harekete geçti.
İş yerinin caddeye bakan tarafında bir olumsuzluk olmadığını gören bekçiler, kuyumcu dükkanının arka bitişiğindeki kullanılmayan iş yerinin kapısının açık olduğunu fark etti.
Ekipler, kuyumcu dükkanıyla bağlantılı olan duvara delik açıldığını belirledi.
Kuyumcu dükkanında inceleme yapan ekipler, vitrinde bulunan 900 bin lira değerindeki 110 altın yüzük ve 50 altın künyenin çalındığını tespit etti.
Güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, kuyumcuya giren hırsızın, 20 saniyede altınları çaldığını ve alarmın çalmasıyla kaçtığını kayıtlara geçirdi.
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