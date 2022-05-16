AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, coğrafi işaretin, tüketiciler için ürünün kaynağını ve kalitesini garanti altına alırken üreticiler için ise pazarlama ve markalaşma anlamında büyük bir önem taşıdığını söyledi.

Lapseki şeftalisinin coğrafi işaret tescili aldığını ve bölgenin 10. tescilli ürünü olduğunu bildiren Turan, şunları kaydetti:

"Çanakkale’miz tarım alanındaki ürünleri ile geniş yelpazeye sahip, ülkemizin nadide şehirlerinden biri. Ürettiğimiz ürünlerin markalaşması demek, Çanakkaleli üreticilerimizin, çiftçilerimizin ürettiği ürünlerin kalitesinin garanti altına alınması demek. Lapseki şeftalisi, coğrafi işaret tescili alarak, bundan sonra kendi adıyla bir marka olarak raflarda yerini alacak. Çanakkale’miz markalarıyla büyümeye devam edecek. Coğrafi işaret tescilli ürün anlamında şehrimiz önemli bir aşama kaydetti. Tüm ilçelerimizdeki ilgilileri ve kurumlarımızı coğrafi işaret tescilli ürünlerimizi artırmaya davet ediyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Coğrafi işaret alan ürün sayısı 10 oldu

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkan Selçuk Semizoğlu ise Lapseki şeftalisinin, tadı, rengi ve kokusuyla piyasanın en çok aranan ürünleri arasında yer aldığını hatırlattı.

Daha önce, Çanakkale el halısı, Ezine peyniri, Bayramiç beyazı, Bayramiç elması, Bozcaada çavuş üzümü, Geyikli zeytinyağı, Yenice kırmızı biberi, Bayramiç tahin helvasının ardından Bayramiç zeytinyağı da coğrafi işaret almıştı.