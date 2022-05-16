Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da bir evde Türkiye'nin en ölümcül zehirli yılanı bulundu
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da bir evin bahçesinde bulunan zehirli koca engerek yılanı (Vipera lebetina) Ağrı Dağı'na bırakıldı.
Karakoyunlu ilçesine bağlı Alican köyünde yaşayan Fırat Ballandı, evinin bahçesinde gördüğü yılanı yakalayarak bir kutu içerine koydu.
Ballandı'nın, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye gelen ekipler yılanı teslim aldı.
Yapılan incelemede söz konusu yılanın, Türkiye'nin en ölümcül zehre sahip yılanı olarak bilinen ve soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan koca engerek yılanı (Vipera lebetina) olduğu belirlendi.
Koca engerek, DKMP ekibince Ağrı Dağı eteklerindeki doğal ortamına bırakıldı.
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