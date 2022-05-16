Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 22:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yaş çay hasadı başladı
[Fotoğraf: AA]
2022 yılı yaş çay alımı başladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü üreticilerden alacağı çay miktarını dekar başına 600 kilogram olarak açıkladı. 1 kilogram yaş çay bu yıl 7 liradan alınacak.
Hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan üreticiler bahçelere girdi. Doğu Karadeniz'de yaklaşık 6 ay sürecek yaş çay hasadı başladı.
Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, "Bu yılki kar yağışı, çayın üzerinde karın daha fazla kalışı toprağı da havalandırmış olduğu için bu yıl kaliteli sağlıklı daha temiz bir çay hasadı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, bu yıl birinci sürgünde dekar başına 600 kilogram çay alacak.
Organik çayda ise bu sayı dekar başına 700 kilogram olarak belirlendi. Çaykur, bu dönem beyaz çaya da ağırlık verecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kilogram yaş çayın destekleme fiyatıyla birlikte 7 liradan alınacağını açıklamıştı.
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